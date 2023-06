Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brennende Bepflanzung

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen rückten Einsatzkräfte in die Klosterstraße aus, weil dort laut eines Anrufers ein Baum brenne. Wie sich herausstellte, brannte im Innenhof der Stadtbibliothek die Bepflanzung an einem Rankgitter. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte damit vermutlich das Übergreifen des Feuers auf die weitere Bepflanzung, sowie in der Folge auf das Gebäude. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind am Montagmorgen gegen 5 Uhr Personen an der Stadtbibliothek aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

