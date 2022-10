Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Beim Einbiegen zusammengestoßen

Gescher (ots)

Unfallzeit: 04.10.2022, 05:25 Uhr; Unfallort: Gescher, Bundesstraße 525 / Alte Feldmark

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstag in Gescher gekommen ist. Eine 26-Jährige hatte gegen 05.25 Uhr aus der Straße Alte Feldmark auf nach links in Richtung Coesfeld die übergeordnete Bundesstraße 525 einbiegen wollen. Dabei stieß die Gescheranerin mit dem von links kommenden Wagen eines 33-Jährigen aus Haltern zusammen. Rettungswagen brachten die Fahrzeugführenden ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Bundesstraße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell