Polizei Gütersloh

POL-GT: Bargeld an Schockanrufer übergeben

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nach einem sogenannten Schockanruf hat eine ältere Dame am Donnerstagnachmittag (15.06., ca. 16.00 Uhr) eine fünfstellige Summe an einen Betrüger übergeben.

Schon am Vormittag wurde die Dame von einem Mann angerufen, welcher sich als Rechtsanwalt ausgab und davon berichtete, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Unfall verwickelt ist. Um eine Haft des Angehörigen zu umgehen, wurde die Dame aufgefordert einen hohen Bargeldbetrag zahlen. Am Nachmittag kam es am Gütersloher ZOB zu der Übergabe des Geldes. Der Abholer war ca. 40 Jahre alt, hatte eine stämmige Figur und schwarze Haare. Er trug ein weißes, an den Ärmeln gekrempeltes Hemd und eine schwarze Hose.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Wer hat darüber hinaus verdächtige Beobachtungen gemacht? Diese nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Die Polizei warnt. Dieser Fall zeigt, wie perfide und beharrlich die Täter vorgehen. Über Stunden halten sie Kontakt zu ihren Opfern und spielen bewusst mit den Ängsten Menschen. Warnen Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn. Machen Sie niemals am Telefon Angaben über verfügbare Geld- oder Wertgegenstände. Beenden Sie diese Telefonate sofort.

