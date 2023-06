Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht Ende Mai an der Kaiserstraße - Polizei Gütersloh sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstag (13.06.) gelangte der Polizei Gütersloh eine Verkehrsunfallflucht an der Kaiserstraße zur Kenntnis, bei welcher ein 88-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück schwer verletzt wurde. Zugetragen hatte sich der Unfall bereits Ende Mai, am Sonntagvormittag (28.05., ca. 11.00 Uhr). Den Angaben zufolge kam der 88-Jährige aus Richtung Bahnhofsgebäude zur Kaiserstraße und beabsichtigte den Zebrastreifen in Höhe einer Gaststätte zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein dunkler Pkw die Kaiserstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Als der 88-Jährige die Kaiserstraße überquerte, habe ihn der Pkw touchiert und dabei schwer verletzt. Der Mann kam daraufhin zu Fall. Während Passanten dem 88-Jährigen zur Hilfe eilten, fuhr der bislang unbekannte Fahrer des dunklen Pkw ohne anzuhalten weiter. Der Rheda-Wiedenbrücker wurde am Folgetag stationär in einem Gütersloher Krankenhaus aufgenommen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats Gütersloh suchen Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen vom 28.05., ca. 11.00 Uhr an der Kaiserstraße machen? Wer kann Hinweise auf den Fahrer des unfallbeteiligten dunklen Pkw geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell