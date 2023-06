Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gütersloher Geschäft - Zeugen beobachten Täter

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen (15.06., 01.10 Uhr) in ein Mobilfunkgeschäft an der Berliner Straße eingebrochen. Dier Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür ein und entwendeten Ausstellungsstücke. Anschließend rannten die Täter in verschiedene Richtungen davon. Es soll sich den Zeugenangaben nach um drei bis vier Heranwachsende gehandelt haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat in der Nacht Personen rund um den Tatort, Berliner Straße ggü. Königstraße, beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

