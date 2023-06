Polizei Gütersloh

POL-GT: Renovierungsarbeiten in den Räumlichkeiten des Bezirksdienstes Steinhagen abgeschlossen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Die Renovierungsarbeiten in den Räumlichkeiten des Bezirksdienstes Steinhagen, Am Markt 9, konnten am 14. Juni abgeschlossen werden. Die beiden Polizeihauptkommissare Goldbecker-Meienberg und Ortmeyer sind wieder wie gewohnt an ihrem Standort anzutreffen sowie auch unter der Telefonnummer 05204 928919 erreichbar.

