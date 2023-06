POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Wie bereits veröffentlicht, wurde am Montagabend (12.06., 23.05 Uhr) eine Kornnatter in einer Wohnung an der Jeaner Straße aufgefunden. Entgegen der ersten Meldung, wurde die Schlange in dem Schlafzimmer einer 48-jährigen Gütersloherin gefunden und nicht in einem Kinderzimmer. https://guetersloh.polizei.nrw/presse/schreck-in-der-abendstunde Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh ...

