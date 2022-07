LPI-NDH: In Flaschenannahme eingebrochen, Täter gestellt

Mühlhausen (ots) - Unbekannte zündelten gestern, gegen 18.30 Uhr, in der Mühlhäuser Straße an einem Verteilerkasten und setzten diesen in Brand. Die innenliegenden Kabel wurden hierbei zerstört, auch das in unmittelbarer Nähe stehende Gebäude blieb nicht verschont. Das Feuer hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

