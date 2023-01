Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere berauschte Fahrer festgestellt

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntag, den 01.01.2023 erwischte die Polizei gleich mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer im Stadtgebiet Kaiserslautern. So wurde gegen 03:50 Uhr ein 21-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von 1,35 Promille festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Gegen 03:53 Uhr wurde ein 20-jähriger Heranwachsender in der Spittelstraße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von 0,90 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 04:32 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher in der Fischerstraße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von 1,04 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Zeitgleich wurde ein 24-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von 0,95 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. |wey

