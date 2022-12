POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) - In dem Zeitraum von Montag, den 26.12.2022 bis Freitag, den 30.12.2022 wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Wackenmühlstraße, Kaiserslautern sechs Kellerabteile aufgebrochen. Unter anderem wurde eine Akazienholzbank mit Metallrahmen entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per ...

