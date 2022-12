POL-PPWP: E-Scooter ohne Versicherung

Kaiserslautern (ots) - Am Freitag, den 30.12.2022, in dem Zeitraum zwischen 18:00 Uhr bis 20:50 Uhr kam es in einem all you can eat Restaurant in der Mainzer Straße, Kaiserslautern zu einem Zechbetrug. Eine siebenköpfige Personengruppe verließ, nachdem sie ausreichend gegessen und getrunken hatte, das Restaurant ohne den fälligen Rechnungsbetrag zu zahlen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 ...

