Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 21.12.2022:

Peine (ots)

Bewaffneter Raub auf NETTO-Markt in Essinghausen

Am 19.12. betraten kurz vor Ladenschluss zwei männliche Täter die Filiale des NETTO-Marktes in der Kunzendorfer Straße in Essinghausen. Um 19:50 Uhr hielten sich eine 29-jährige Mitarbeiterin und ihr 24-jähriger Kollege im Verkaufsraum auf. Einer der bislang unbekannten Täter trat an die Angestellte heran und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Anschließend forderte dieser Täter die Angestellten auf weiteres Bargeld im Lagerbereich herauszugeben. Dabei bedrohte er die Angestellten weiterhin mit der Schusswaffe. Der zweite Täter hielt die die gesamte Zeit über im Eingangsbereich auf. Nachdem weiteres Geld ausgehändigt wurde, verließen beide Täter den Markt zu Fuß in Richtung der Kreisstraße 69. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter (mit Schusswaffe)

- männlich, ca. 180 cm groß, max. 30 Jahre alt - auffallend blaue Augen - osteuropäisches Erscheinungsbild und osteuropäischer Akzent - schwarze Jacke "CampDavid" - dunkle Jogginghose - blaue OP-Maske aufgesetzt - silberne Schusswaffe (Kurzwaffe)

2. Täter:

- männlich, ca. 180 cm groß, max. 30 Jahre alt - südländisch - schwarze OP-Maske

Die Polizei Peine bittet darum, dass sich Zeugen, die sich auf dem Parkplatz des Marktes, im Bereich Kunzendorfer Straße oder der dortigen Bushaltestelle aufgehalten haben, melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell