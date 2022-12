Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 21. Dezember 2022:

Börßum: Verkehrsunfallflucht

Montag, 19.12.2022, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 20.12.2022, 07:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, vermutlich mit einem LKW, gegen einen ordnungsgemäß in einer Parkbox in der Bahnhofstraße abgestellten PKW Fiat Panda. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den am Fiat entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Fiat wurde am Fahrzeugheck beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, ein Autofahrer leicht verletzt

Dienstag, 20.12.2022, gegen 07:40 Uhr

Am Dienstagmorgen ereignet sich im Einmündungsbereich der Autobahnabfahrt der A 36 zur Landesstraße 495 (Adersheim / Halchter) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 40-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem PKW von der Autobahn kommend auf die Landesstraße einzufahren. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto des 40-Jährigen Fahrers. Es kam zur Kollision, beide Fahrzeuge wurden erhebliche beschädigt. Sie mussten abgeschleppt werden.

