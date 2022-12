Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 20. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Schulgebäude

Freitag, 16.12.2022, 18:00 Uhr, bis Montag, 19.12.2022, 06:40 Uhr

Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter nah Aufbrechen eines Fensters in die Büroräume einer Schule in der Wilhelm-Brandes-Straße. Im Büro wurde ein dort befindlicher Stahlschrank sowie ein Tresor angegangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Schladen: Autofahrer mit 3 Promille Alkohol im Blut gestoppt

Montag, 19.12.2022, gegen 16:35 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte eine Streife der Polizei einen 45-jährigen Autofahrerde gerade dabei war, seinen PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in Schladen, Hermann-Müller-Straße, einzuparken. Bei der Kontrolle wurde beim Fahrer eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von rund 3,0 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

