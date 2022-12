Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 19. Dezember 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Verkehrsunfall, eine leicht verletzte Autofahrerin

Sonntag, 18.02.2022, gegen 14:00 Uhr

Am Sonntagmittag kam es im Einmündungsbereich Nordstraße / Pappelweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach missachtete ein 19-jähriger Autofahrer beim Einfahren in den Einmündungsbereich vermutlich die Regel "rechts vor links". Es kam zur Kollision mit dem Auto der 46-Jährigen, wobei diese leicht verletzt worden ist. Sie musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro.

