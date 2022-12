Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 19. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Stadt und Kreis Wolfenbüttel: 30 Verkehrsunfälle durch Glatteis

Montag, 19.12.2022, zwischen 03:30 Uhr und 10:00 Uhr

Durch einsetzenden Regen kam es seit den frühen Morgenstunden am Montag, 19.12.2022, zu einer erheblichen Glatteisbildung auf den Straßen im Kreis- und Stadtgebiet Wolfenbüttel. Hiervon waren insbesondere Nebenstrecken und innerstädtische Straßen in Wohngebieten betroffen. Bei der Polizei sind zwischen 03:30 Uhr und 10:00 Uhr insgesamt zirka 30 Verkehrsunfälle gemeldet worden. Hierbei handelte es sich zumeist um Bagatellunfälle, Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Schöppenstedt: Verkehrsunfallflucht

Sonntag, 18.12.2022, vermutlich gegen 17:20 Uhr

Am Sonntagnachmittag, nach Zeugenangaben gegen 17:20 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß in den Neuen Straße in Schöppenstedt am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW Mercedes in schwarz. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den an der hinteren linken Fahrzeugseite entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell