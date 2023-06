Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW überschlägt sich - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gütersloh (ots)

Rietberg (TP) - Am Dienstagnachmittag (13.06.2023) ereignete sich gegen 15:35 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Eiserstraße/Langer Schemm im Ortsteil Varensell. Hierbei übersah ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Paderborn, der die Eiserstraße in Fahrtrichtung Neuenkirchen befuhr, offensichtlich einen vorfahrtberechtigten 56-jährigen Rheda-Wiedenbrücker, der mit seinem PKW VW Golf, die Straße Langer Schemm, aus Verl kommend, befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei überschlug sich der Pkw Renault des Unfallverursachers, beschädigte im weiteren Verlauf noch einen Leitpfosten und kam letztlich im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Der leichtverletzte junge Mann musste aufgrund von Deformationen an den Fahrzeugtüren durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach Erstversorgung durch Kräfte von insgesamt drei Rettungswagen, wurde er zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Der ebenfalls leichtverletzte Rheda-Wiedenbrücker wurde ebenso vor Ort versorgt und in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Versorgung verlassen konnte. Die nicht mehr fahrbereiten und stark beschädigten Unfallfahrzeuge wurden durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 20.000 EUR geschätzt. Der Kreuzungsbereich musste zum Zwecke der Unfallaufnahme für ca. 90 Minuten komplett gesperrt werden. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 05241 8690 bei der Polizei Gütersloh zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell