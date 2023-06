Polizei Gütersloh

POL-GT: Sicher am Ferienziel ankommen - Wir wiegen die Riesen

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Zu Beginn der Sommerferien machen sich viele Familien mit ihren Wohnwagen oder Wohnmobilen auf den Weg in den Süden oder an die Nord- und Ostsee.

Dabei sind dann natürlich viele Dinge im Fahrzeug zu verstauen. Erfahrungsgemäß haben sowohl Wohnwagen als auch Wohnmobile nur eine geringe Zuladung und wer rechnet schon genau nach, wieviel Gewicht man eingepackt hat. Oft werden im letzten Augenblick noch Dinge eingepackt, die man vergessen hatte.

Das Fahren mit einem überladenen Fahrzeug führt zu einer erheblichen Verlängerung des Bremswegs und kann schwerste Verkehrsunfälle nach sich ziehen, die dann mit erheblichen Folgen für die Gesundheit der Verkehrsteilnehmer verbunden sind.

Der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh bietet in Kooperation mit der Fa. Craemer und dem Raiffeisen-Markt Avenwedde eine kostenlose Wiegeaktion an.

- Am Donnerstag (22.06.) bieten wir von 08.00 bis 14.00 Uhr Uhr im Industriepark Aurea, 59302 Oelde, Aurea 19 auf dem Gelände der Fa. Craemer eine kostenlose Wiegung Ihres Fahrzeugs und Beratung in Sachen Ladungssicherung an.

- Am Donnerstag (22.06.) bieten wir von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr in 33335 Gütersloh, Sürenheider Straße 37 auf dem Gelände des Raiffeisen-Marktes eine kostenlose Wiegung Ihres Fahrzeugs und Beratung in Sachen Ladungssicherung an.

Um für den Aktionstag besser planen zu können, bitten wir um vorherige Anmeldung unter der E-Mailadresse: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

