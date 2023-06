POL-GT: Schreck in der Abendstunde

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag bis Samstag (09.06. - 10.06.) an bislang fünf bekannt gewordenen Tatorten Autos geöffnet und diese nach Diebesgut durchsucht. Die Tatorte lagen in drei Fällen am Montessoriweg und zudem an der Vennstraße und an der Baumstraße. Lediglich am Montessoriweg nahmen die Täter aus einem Pkw eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten sowie ...

mehr