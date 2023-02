POL-MFR: (260) Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag (22.02.2023) und Donnerstababend (23.02.2023) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Zirndorf (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr am Mittwoch und 18:30 Uhr am Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus in der Heimgartenstraße. Im Inneren durchwühlten ...

