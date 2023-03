Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Pkw überschlagen

Nachdem sich am Sonntagabend ein Pkw bei Obrigheim überschlug, mussten die beiden Insassen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 22-jährige Fahrer eines Skodas war gegen 23.30 Uhr zusammen mit seinem 21-jährigen Beifahrer auf der Bundesstraße 292 zwischen Aglasterhausen und Obrigheim unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, kam das Auto ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro und der Skoda musste abgeschleppt werden.

Obrigheim: Motorradfahrerin übersehen

Eine 27-jährige Motorradfahrerin erlitt bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Obrigheim leichte Verletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine 32 Jahre alte Skoda-Fahrerin war gegen 16.30 Uhr auf der Straße "In der Lücke" unterwegs und wollte an der Einmündung zur Ortsstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie wohl die 27-Jährige mit ihrer Suzuki, sodass diese stark abbremsen und nach rechts ausweichen musste. Dabei kam die Zweiradlenkerin zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Ihr Motorrad prallte gegen eine Mauer. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Mosbach: In Reifen gestochen

Nur aus Zufall führte die Beschädigung von Reifen zweier Pkws in Mosbach am vergangene Wochenende nicht zu einem Unfall. Ein Audi und ein Opel waren zwischen 22 Uhr am Freitag und 0.30 Uhr am Samstag im Allfelder Weg geparkt. In diesem Zeitraum wurden jeweils zwei Reifen der Fahrzeuge, vermutlich mit einem Messer, an der Reifenflanke beschädigt, sodass die Luft entwich. Als die beiden Fahrzeuglenker gegen 0.30 Uhr mit ihren Autos nach Sulzbach fuhren, konnten sie jeweils einen Knall wahrnehmen und anhalten. Hier bemerkten sie, dass die Reifen luftleer waren. Weil sie innerorts mit angepasster Geschwindigkeit fuhren, kam es zu keinem Unfall. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Osterburken-Schlierstadt: In Keller eingebrochen

Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus in Osterburken-Schlierstadt ein und entwendeten Schallplatten. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 8.20 Uhr am Freitag und 8.20 Uhr am Samstag Zutritt zu dem Gebäude in der Seckacher Straße. Dort entwendeten sie aus dem Keller des Hauses die Schallplatten. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell