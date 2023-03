Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Bettingen: Einbruch in Kletterpark - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich zwischen dem 4. März und dem 18. März unbemerkt Zutritt zu einem Kletterpark in Wertheim-Bettingen. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zur Straße "Almosenberg" und brachen eine Holztür zu dem Gebäude auf. Im Inneren hebelten die Täter einen Metallcontainer auf und entwendeten ein Stromaggregat, einen Hochdruckreiniger und einen Wechselrichter. Der Wert des Diebesgutes wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet PersonenZeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Tauberbischofsheim: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag zerkratzten Unbekannte einen in Tauberbischofsheim geparkten Pkw. Der 28-jährige Besitzer des Autos stellte dieses gegen 16 Uhr in der Straße "Am Bild" im Bereich der dortigen gewerblichen Schule ab. Als er am Sonntag um 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen an der rechten Seite des Autos fest. Die Unbekannten begaben sich offenbar innerhalb dieses Zeitraums zu dem Wagen, zerkratzten die Beifahrerseite des Pkw und verursachten dadurch circa 3.000 Euro Sachschaden. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, in Verbindung zu setzen.

A81 / Grünsfeld: Fahrzeug übersehen - Unfall auf der Autobahn

Eine verletzte Person und rund 37.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld. Am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr war ein 55-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine auf der Autobahn in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Zwischen der bayerischen Landesgrenze und der Anschlussstelle Tauberbischofsheim setzte der Laster-Fahrer zum Überholvorgang eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Dabei übersah er vermutlich den bereits auf der linken Spur fahrenden 48-Jährigen in seinem Opel Insignia. Der Opel-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, geriet mit seinem Auto ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Von dieser wurde der Wagen abgeleitet, woraufhin er mit dem Heck des Sattelzuges kollidierte. Der Opel geriet hierbei in Brand, konnte von den Beteiligten jedoch gelöscht werden. Neben dem Sachschaden erlitt der 59-Jährige bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell