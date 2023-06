Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Am 14.06.2023 kam es um 10:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Strasse Westenkamp in Gütersloh. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Müllabfuhr- LKW der Marke MAN und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die 78- jährige Fußgängerin unter die hinteren rechten Zwillingsreifen des vorwärtsfahrenden LKW. Der 42- jährige LKW- Fahrer hielt sein Fahrzeug sofort nach Bemerken des Zusammenstoßes an. Dennoch wurde die Fußgängerin schwer verletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. Für die polizeiliche Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld hinzugezogen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Gütersloh unter 05241/ 869-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell