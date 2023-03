Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer leicht verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagabend eine Radfahrerin in Erfurt leicht verletzt. Die 40-jährige Frau war mit ihrem Rad auf der Liebknechtstraße stadteinwärts gefahren. An der Kreuzung zur Rosa-Luxemburg-Straße nahm ihr ein Audi-Fahrer die Vorfahrt. Die Radfahrerin stieß mit dem Auto zusammen und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Gegen den 47-jährigen Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (JN)

