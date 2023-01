Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung

Bad Hönningen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr befuhr ein weißer Klein-Pkw die L 257 aus Richtung Weißfeld kommend in Fahrtrichtung Bad Hönningen. Durch ein waghalsiges Überholmanöver musste ein entgegenkommender Pkw, sowie ein Schulbus in einer Kurve bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizeiinspektion in Linz bittet um sachdienliche Hinweise zum verursachenden Pkw unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

