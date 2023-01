Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Dierdorf und Asbach (ots)

Am Montagvormittag kontrollierten Polizeibeamte in der Neuwieder Straße in Dierdorf einen 37-jährigen PKW Fahrer mit auswärtigem Kennzeichen. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 7-jähriges Kind ohne jegliche Gurtsicherung.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der PKW nicht mehr über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügt. Es erfolgte die Zwangsentstempelung des Fahrzeugs. Im Rahmen der Personenkontrolle sind zudem drogenbedingte Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer festgestellt worden. Daraufhin erfolgten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.

Zur Mittagszeit erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über einen gestürzten Motorradfahrer in der Talstraße in Asbach. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 61 - jährigen Fahrer erhebliche drogenbedingte Ausfallerscheinungen fest. Der Beschuldigte konnte sich kaum auf den Beinen halten und versuchte, einen auf freiwilliger Basis angebotenen Urintest zu manipulieren. Nachdem der Manipulationsversuch schnell durchschaut wurde, ist dem Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell