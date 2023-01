POL-PDNR: Vorbeifahrende Auto mit Gemüse beworfen - Zeugensuche!

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagabend wurde einer 47-järhrigen Frau aus Linz in einer Gaststätte in der Rheinstraße das Handy entwendet. Bei dem Handy handelt es sich um ein Samsung Galaxy S8. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

