POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl in Wochenendhaus

Neustadt (Wied) (ots) - Am frühen Sonntagabend kam es in der Rengsdorfer Straße in Neustadt (Wied) zu einem Verkehrsunfall. Ein Jugendlicher befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Rengsdorfer Straße in Richtung Neustadt (Wied). In der Ortslage Hombach verlor der Fahrer infolge einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit im Verlauf einer leichten Rechtskurve die ...

