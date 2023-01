Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrt unter Alkoholeinfluss endet in einer Pflanzenhecke

Neustadt (Wied) (ots)

Am frühen Sonntagabend kam es in der Rengsdorfer Straße in Neustadt (Wied) zu einem Verkehrsunfall. Ein Jugendlicher befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Rengsdorfer Straße in Richtung Neustadt (Wied). In der Ortslage Hombach verlor der Fahrer infolge einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit im Verlauf einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine angrenzende Pflanzenhecke. Der Atemalkoholtest des unverletzten Fahrers ergab einen hohen Wert. Ihm wurden daraufhin auf der Dienststelle von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

