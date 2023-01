Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilungen der Polizei Linz für das Wochenende 27.01.-29.01.2023

Linz am Rhein (ots)

Rheinbrohl - Schwerpunktkontrollen Kindersicherung

Am 27.01.23 führten Beamte der PI Linz in der Dr. Josef-Horbach Straße in Rheinbrohl Verkehrskontrollen hinsichtlich der ordnungsgemäßen Sicherung von Kindern in Fahrzeugen durch. Dabei wurden 24 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. In zwei Fällen wurde eine mangelhafte Sicherung von Kindern festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Unkel - Einkauf mit Falschgeld bezahlt

Am 27.01.23 meldete eine Kassiererin des Vorteilscenters in Unkel, dass sie bei der Überprüfung der Kassenbestände zwei gefälschte 20 Euro Scheine festgestellt habe. Der bisher unbekannte Täter bezahlte damit am 25.01.23 seine Einkäufe. Durch die Polizeibeamten der PI Linz wurden die Blüten sichergestellt und Videoaufnahmen gesichert.

Leubsdorf - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Abend des 27.01.23 stellten Beamte der PI Linz am Rhein bei einem Fahrzeugführer eines PKW drogentypische Auffallerscheinungen fest. Zudem konnte Marihuana Geruch im Fahrzeug wahrgenommen werden. Dem Fahrzeugführer aus Rheinbrohl wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich ebenfalls Anhaltspunkte, dass der Fahrer sowie seine Beifahrerin mit Drogen handeln. Beide erwartet nun ein Strafverfahren. Gegen den Fahrzeugführer wurde zudem ein weiteres Verfahren wegen der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen eröffnet.

Unkel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem Vorteilscenterparkplatz

Am 28.01.23 zwischen 12:11 Uhr und 13:15 Uhr stellten zwei Fahrzeugführer ihre PKW auf dem Vorteilscenter Parkplatz in Unkel, vor dem dortigen Euronics Geschäft, ab. Als beide unmittelbar zeitgleich zu ihren PKW zurückkehrten, stellten sie jeweils eine Beschädigung an ihren Fahrzeugen fest. Bei den beiden PKW handelt es sich um einen schwarzen VW Golf sowie einen hellblauen Toyota Corolla. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.

Erpel - Fund eines Joints im Rahmen einer Verkehrskontrolle

Am späten Abend des 28.01.23 führten Beamte der PI Linz am Rhein Verkehrskontrollen im Bereich Erpel durch. Im Rahmen der Kontrolle eines 18-jährigen Fahrzeugführers aus Bad Honnef nahmen die Beamte einen Cannabisgeruch im Inneren des Fahrzeuges war. Auf der Beifahrerseite konnte zudem ein Joint zwischen Tür und Sitz festgestellt. Auf diesem befand sich eine 20-jährige, männliche Person, ebenfalls aus Bad Honnef. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unkel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Unkel

Am 29.01.2023 erhielt die Polizei Linz Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht in der Eschenbrenderstraße in Unkel. Bereits am 24.01.23 stellte die Halterin eines graues Ford Fiesta eine Beschädigung an ihrem PKW im Bereich der Fahrertür fest. Dieser war seit dem 14.01.23 auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 17 abgestellt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher tätigen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.

