Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 30.01.2023, gegen 23.30 Uhr, stellten Beamte der PI Altenkirchen im Rahmen der Streife zwei Personen in der Wilhelmstraße in Altenkirchen fest. Da eine der Personen bei Erkennen der Polizei einen Gegenstand fallen ließ, erfolgte die Kontrolle der beiden jungen Männer. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem weggeworfenen Gegenstand um Betäubungsmittel in Form von Marihuana handelte. Zudem bemerkten die Beamten, dass der 21-jährige Mann, der zuvor die Drogen fallengelassen hatte, die Kontrolle mittels eines Smartphones aufzeichnete. Es erfolgte die Beschlagnahme des Mobiltelefons und der Betäubungsmittel. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

