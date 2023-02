POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein vollendeter und ein versuchter Raub ereigneten sich im Zusammenhang mit zwei Faschingsveranstaltungen am frühen Sonntagmorgen in Kronau. Dabei wurden zwei 33- und 26-jährige Männer von bislang unbekannten Tätern verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Im ersten Fall geht ...

mehr