Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Falsche Polizeibeamte ergaunern hohen Geldbetrag

Karlsruhe (ots)

Einmal mehr erbeuteten am Freitagmittag falsche Polizeibeamte von einem 88 Jahre alten Mann aus Mingolsheim eine hohe Summe Bargeld.

Gegen 13:00 Uhr gaben sich die Anrufer dem Senior gegenüber als Polizeibeamte aus Mannheim aus und forderten aufgrund eines Autounfalls der Tochter eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro. Der 88-Jährige wurde aufgefordert Bargeld und Schmuck an einem Hotel in Mannheim abzugeben. Kurz darauf fuhr der Mann an die vereinbarte Örtlichkeit und übergab einem Unbekannten 54.000 Euro Bargeld. Daraufhin sollte der 88-Jährige weiteres Geld bei einer Bank abheben und dem Unbekannten überreichen. Auf dem Weg zur Bank telefonierte der Senior mit seinen Angehörigen und die Täuschung fiel auf. Zu einer weiteren Geldübergabe kam es in der Folge nicht. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe appelliert insbesondere an jüngere Angehörige von Seniorinnen und Senioren, diese im eingehenden Gespräch über solche Maschen - beispielsweise Enkeltrick oder falsche Polizeibeamte - zu informieren, aufzuklären und zu sensibilisieren. Dabei sollte die klare Anweisung gegeben werden, unter keinen Umständen fremden Personen - und auch nicht der Polizei - Geld oder Wertsachen auszuhändigen.

Steffen Schulte, Pressestelle

