POL-VER: ++ Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2022 ++ Rücknahme der Corona-Restriktionen macht sich bemerkbar ++ Anzahl der Straftaten steigt wieder auf das Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Vorsicht Taschendiebe! Achim. In einem Verbrauchermarkt Am Schmiedeberg hat am Dienstagmittag ein Taschendieb zugegriffen. Aus der Handtasche einer 61-jährigen Kundin entwendete er die Geldbörse samt Inhalt, anschließend flüchtete er mit der Beute unerkannt. Die Polizei rät, Geldbörsen immer eng am Körper zu tragen, am besten in verschlossenen Innentaschen. ...

mehr