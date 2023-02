Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (15. Februar 2023) stand eine 91-Jährige gegen 15:10 Uhr mit zwei Einkaufstaschen vor ihrer Haustür an der Lessingstraße. Zwei Frauen kamen zu ihr und boten ihre Hilfe an. Sie trugen die Einkaufstaschen in die Wohnung der Seniorin und gingen dann zielstrebig in verschiedene Zimmer. Der Aufforderung die Wohnung zu verlassen kamen sie nach, jedoch mit zwei Schmuckkästen im Gepäck.

Die Frauen sind 25 bis 27 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß. Sie haben ein südländisches Erscheinungsbild und trugen jeweils eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (43)

