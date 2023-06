Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall zwischen Motorrad und Pkw

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Pfaffstraße zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Die 54-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW Passat auf der Albert-Schweitzer-Straße. Als sie in die Pfaffstraße einbog, übersah sie den 46-jährigen Motorradfahrer, auf seiner BMW R 1250. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer stürzte. Er wurde vorsorglich von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An der BMW sowie an dem Passat entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. |kfa

