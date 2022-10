Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Peine vom Donnerstag, 27. Oktober 2022:

Wendeburg: Kollision zwischen Fußgängerin und Rennradfahrer

Mittwoch, 26.10.2022, gegen 15:30 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es in Wendeburg, Wenser Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin und ein Rennradfahrer leicht verletzt worden sind. Nach ersten Ermittlungen der Polizei beabsichtigte eine 13-jährige Fußgängerin die Fahrbahn der Wenser Straße zu überqueren. Hier übersah sie zunächst offenbar den sich nähernden 43-jährigen Rennradfahrer. Beide versuchten demnach im weiteren Verlauf durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu vermeiden, kollidierten jedoch und stürzten auf die Fahrbahn. Beide Beteiligte wurden durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt.

Peine: Einbruch in Einfamilienhaus

Mittwoch, 26.10.2022, zwischen 12.00 Uhr und 19:35 Uhr

Während der Abwesenheit der Bewohner gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Pfingstanger in Peine. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise an die Polizei in Peine unter 05171 / 999-0.

