Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 26. Oktober 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugen gesucht

Donnerstag, 20.10.2022, gegen 16:40 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag, 20.10.2022, gegen 16:40 Uhr, auf dem Parkplatz zweier Einkaufsmärkte am Neuen Weg in Wolfenbüttel ereignet haben soll. Demnach sei ein Vater mit seinen beiden Kindern im Alter von 1 und 3 Jahren an den Händen haltend zu Fuß über den Parkplatz in Richtung der Märkte gegangen. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines roten Kleinwagens der Marke Hyundai sei mit ihrem Auto auf die Personen zugefahren und habe wild gestikulierend und hupend dicht vor ihnen dann angehalten. Ein bislang unbekannter Mann habe diesen Vorfall ebenfalls beobachtet und geäußert, dass er ähnliches mit dieser Fahrerin erlebt hätte. Die Polizei Wolfenbüttel bittet diesen Zeugen und weitere Zeugen des Vorfalles sich unter der Rufnummer 05331 / 933-0 zu melden.

Kneitlingen: E-Bike vom PKW-Fahrradträger entwendet

Dienstag, 25.10.2022, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, ein E-Bike, welches sich verschlossen auf dem Fahrradträger eines PKW befand. Das Auto war auf dem Waldparkplatz oberhalb von Ampleben / Kneitlingen zum Parken abgestellt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein grünes E-Bike der Marke Cube, Stereo Hybrid, im Wert von zirka 4500 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch

Montag, 24.10.2022, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 25.10.2022, 10:15 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten unbekannte Täter über ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Imbisses in der Wallstraße in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurden elektronische Geräte im Wert von zirka 2000 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell