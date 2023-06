POL-PPWP: 17-Jähriger tödlich verunglückt - Information über den Fortgang der Ermittlungen

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Diebstahls aus einem Pkw ermittelt die Polizei in der Welschgasse. Der 24-jährige Halter parkte seinen Audi A3 am Dienstag um 16:00 Uhr in der Straße. Bei der Rückkehr am darauffolgenden Morgen bemerkte er, dass der Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt war. Darüber hinaus fehlten diverse hochwertige Kletter- und Golfausrüstungen. ...

