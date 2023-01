Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten am 04.01.2023, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, an einer Terrassentür eines Einfamilienhauses auf dem Mohnweg in Rosendahl, Darfeld. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang den Tätern augenscheinlich nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

