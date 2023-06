POL-PPWP: Ergebnisse der Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) - Am frühen Dienstagabend kam es in der Martin-Luther-Straße zu einem Streit zwischen zwei Männern, bei dem einer der beiden verletzt wurde. Nach Angaben des 24-jährigen Geschädigten fiel ihm ein augenscheinlich alkoholisierter Mann auf, der mit einem Taschenmesser hantierte. Er sprach ihn darauf an und bat den Herrn das Messer wegzulegen. Dies führte zu einem verbalen Streit, der sich kurz ...

mehr