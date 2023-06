Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Autofahrerin fährt auf Radler auf (01.06.2023)

Engen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Bahnhofstraße verletzt worden. Ein 21-jähriger Radler wartete auf der Bahnhofstraße, an der Einmündung zur Aacher Straße, verkehrsbedingt. Eine ebenfalls an die Einmündung heranfahrende 59-Jährige mit einem Opel erkannte den stehenden Zweiradfahrer zu spät und fuhr auf das Rad auf. Der junge Mann kam dadurch zu Fall und verletzte sich. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich vor Ort um den 21-Jährigen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

