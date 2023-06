Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Polizei zieht Autofahrerin mit über 1,6 Promille aus dem Verkehr (01.06.2023)

Tengen (ots)

Beamte des Polizeireviers Singen haben am Donnerstagabend eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle einer 41-jährigen Ford-Fahrerin gegen 23 Uhr in der Straße "Zum Junkholz" stellten die Polizisten Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Die Frau musste neben ihrem Führerschein in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

