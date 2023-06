Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 17.06.2023

Leer (ots)

++Räuberischer Diebstahl++Brand zweier Waschmaschinen und Wäschetrockner++2 x Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss++Alkoholisierter Fahrradfahrer++Verkehrsunfall mit Mofa und leichtverletztem Mitfahrer++

Räuberischer Diebstahl -Zeugen gesucht-

Leer - Am frühen Freitagabend kam es gegen 17:30 Uhr in der Fußgängerzone in einem dortigen Tabakladen zu einem Diebstahl von einer bisher unbekannten Person. Die Person hatte sich zwei große Tabakboxen gegriffen und den Laden verlassen. Vor dem Geschäft versuchten dann 3 Personen, ihn festzuhalten. Hiergegen wehrte sich dieser jedoch, so dass er unerkannt entkommen konnte. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Brand zweier Waschmaschinen und Wäschetrockner

Westoverledingen - Am späten Freitagabend kam es gegen 23:15 Uhr in einem Einfamilienhaus im Heuweg zum Brand von zwei Waschmaschinen und eines Wäschetrockners in einem sog. Wäscheraum. Die Ursache des Brandes dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Die Feuerwehren aus Ihrhove und Großwolde konnten den Brand schnell eindämmen, so dass nur der sog. Wäscheraum in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine 26-jährige Mitbewohnerin des Hauses zog sich bei eigenen Löschversuchen eine sog. Rauchgasvergiftung zu und musste zur Überwachung einem Leeraner Krankenhaus zugeführt werden. Der Schaden an den Geräten und dem Raum wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

2 x Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Emden - Eine Blutentnahme musste durch Polizeibeamte bei einer 31-jährigen Pkw-Führerin aus Bunde veranlasst werden. Diese hatte gegen 07:30 Uhr die Niedersachsenstraße mit ihrem Pkw befahren. Bei einer Verkehrskontrolle ergab sich dann der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Gegen 22 Uhr mussten Polizeibeamte bei einer Kontrolle einer 41-jährigen Pkw-Führerin aus Ostrhauderfehn in der Schlesierstraße feststellen, dass auch diese ihren Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Auch in diesem Fall wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Alkoholisierter Fahrradfahrer

Borkum - Gegen 19:30 Uhr des Freitagabend kam es auf der Straße Weerts Gatt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 43-jährigen Fahrradfahrer und einem 43-jährigen Fußgänger, beide auf Borkum wohnhaft. Erstgenannter touchierte bei der Vorbeifahrt mit seinem Fahrrad den Fußgänger und kam dabei selber zu Fall. Ohne jedoch den Gesundheitszustand des Fußgängers zu erfragen, setzte dieser seine Fahrt fort. Dieser konnte kurz darauf von den Polizeibeamten angetroffen werden. Der Fahrradfahrer war alkoholisiert, zudem lag der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel nahe. Der 43-jährige Fahrradfahrer war jedoch mit den nunmehr erforderlichen Maßnahmen nicht einverstanden und beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten fortlaufend. Zudem rief dieser ohne erkennbaren Grund und bei Anwesenheit der Polizei den Notruf 112 an. Eine Blutentnahme wurde letztlich durchgeführt und die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt. Der 43-jährige muss sich nunmehr wegen einer sog. Verkehrsunfallflucht, einer Trunkenheitsfahrt, eines Notrufmissbrauchs, einer Beleidigung und einer Bedrohung verantworten. Der o.g. Fußgänger blieb unverletzt.

Verkehrsunfall mit Mofa und leichtverletztem Mitfahrer

Jemgum - Gegen 01:50 Uhr des Samstages kam ein 14-jähriger junger Mann aus Jemgum auf der Straße Hoher Weg mit seiner Mofa von der Fahrbahn ab und verunfallte im Graben. Hierbei zog sich sein 16-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen zu und musste in ein Leeraner Krankenhaus gebracht werden. Die Eltern der Jugendlichen wurden über den Unfall in Kenntnis gesetzt und das Mofa von diesen selber geborgen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell