Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall auf der Autobahn++Trunkenheit im Straßenverkehr++

BAB 31/ Leer - Unfall auf der Autobahn

Am 12.06.2023 kam gegen 08:16 Uhr zu einem Unfall auf der BAB 31 in Höhe der Anschlussstelle Leer-Nord als ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Linienbus in Fahrtrichtung Emden auffuhr. Der Fahrer des weißen Linienbusses (mit nicht näher bekannter Aufschrift) wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen, ohne zu beachten, dass sich dort bereits fahrenderweise in gleicher Höhe ein Sattelzug mit Auflieger befand. Um eine Kollision mit dem Bus zu vermeiden wich der 49-jährige Fahrer des Sattelzuges auf den Überholfahrstreifen aus. Ein mit höherer Geschwindigkeit hinter dem Sattelzug herannahender 20-jähriger mit einem VW Transporter, sah den Grund für das Ausweichmanöver, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr so auf den Sattelzug auf. Durch den Unfall wurde der Sattelauflieger am Heck beschädigt, blieb aber fahrbereit. Der VW Transporter wurde an der Front und am Kühler beschädigt, zudem hatten die Airbags ausgelöst, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und geborgen werden musste. Verletzt wurden nach bisherigen Erkenntnissen keiner der Unfallbeteiligten. Der Fahrer des verursachenden Omnibusses entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Geschehen weiter zu kümmern. Daher bittet die Autobahnpolizei Leer mögliche Zeugen, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 14.06.2023 wurde gegen 23:45 Uhr durch Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 70 in Fahrtrichtung Papenburg ein auffälliges Fahrzeug festgestellt. Nach ersten Mitteilungen fuhr der besagte Pkw mit auffällig langsamer Geschwindigkeit und starken Schlangenlinien. Die Zeugen behielten das verdächtige Fahrzeug im Blick und informierten umgehend telefonisch die Polizei. Eingesetzte Kräfte der Polizei Leer konnten das Fahrzeug durch die Standortmitteilung der Zeugen im Bereich Völlenerfehn kontrollieren. Das Fahrzeug war mit zwei minderjährigen Jugendlichen, einem Heranwachsenden und einer 41-jährigen Frau aus dem Landkreis Aurich besetzt. Bei den ersten Ermittlungen vor Ort gab die 41-jährige Frau an, dass sie das Fahrzeug, welches auch in ihrem Besitz steht, gefahren habe. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab, dass die Betroffene einen Alkoholwert von 2,06 Promille aufwies. Daher wurden gegen die Frau weitere polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Sie muss sich zudem in einem Strafverfahren verantworten und das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihr untersagt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell