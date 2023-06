Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

BAB 31 - Unfall auf der Autobahn durch verkehrswidriges Überholen Am 11.06.2023 kam es gegen 11:10 Uhr auf der BAB 31, Fahrtrichtung Emden im Bereich Ihlow zu einem Unfall nach einem rechtwidrigen Überholmanöver. Eine 83-jährige Frau aus Essen befuhr ihrem Pkw den Überholfahrstreifen der A 31, als sie bemerkte, dass sich von hinten ein Fahrzeug mit deutlich hoher Geschwindigkeit näherte. Aus diesem Grund wechselte die Essenerin auf den Hauptfahrstreifen. Während des Fahrstreifenwechsels fuhr der von hinten herannahende Pkw rechts an dem Pkw der Frau vorbei. Da die 83-jährige mit dem Fahrzeug von rechts nicht gerechnet hatte, erschrak sie und kam selber nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie in die Leitplanke prallte. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie bei dem Aufprall nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden an ihrem Pkw. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschlepper geborgen, so dass der Hauptfahrstreifen für Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt wurde. Es wurde bei der Unfallaufnahme bekannt, dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer von dem Verursacher zuvor selber rechts überholt wurde. Zudem hatte dieser den hier genannten Vorfall beobachtet und konnte mitteilen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Pkw VW Golf Variant handelte. Das neuwertige Fahrzeug wies die Ortskennung MS für Münster auf. Zeugen, die sich an den beschriebenen Pkw erinnern und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Autobahnpolizei Leer zu kontaktieren.

Holtland - Bedrohung

Am 12.06.2023 kam es gegen 21:55 Uhr an einer Tankstelle an der Leeraner Straße zu einem Vorfall, bei welchem ein 40-jähriger Mann einen 43-jährigen Mitarbeiter des Unternehmens mit Schimpfworten beleidigte. Zudem forderte er die Herausgabe von Alkohol. Der Mitarbeiter verwies auf die bereits bestehende erhebliche Alkoholisierung des 40-jährigen und lehnte daher den Verkauf von weiteren alkoholischen Getränken ab. Das veranlasste den Verursacher zu einer Drohung mit einem empfindlichen Übel., weshalb durch den Mitarbeiter die Polizei verständigt wurde. Bei Eintreffen der Polizeikräfte verlagerten sich weitere Beleidigungen und Drohungen gegen diese. Da der Mann sich nicht von seinem Handeln abbringen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Zudem versuchte der 43-jährige ohne festen Wohnsitz seine wahre Identität zu verbergen und gab andere Personalien an. Nun muss er sich in einem Strafverfahren verantworten.

Weener - Diebstahl aus Fahrradkorb

Am 12.06.2023 kam es gegen 11:10 Uhr auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters an der Mühlenstraße zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Die Geschädigte, eine 63-jährige Rheiderländerin, verstaute ihren Einkauf in den Taschen des mitgeführten Fahrrades. Ihre Geldbörse legte sie in den vorderen Fahrradkorb und verschloss den am Korb befindlichen Reißverschluss. Dann brachte sie den Einkaufswagen an seinen Platz. Als sie nur wenige Momente später zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Reißverschluss geöffnet und ihr Portemonnaie entwendet worden war. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die den Sachverhalt bemerkt haben könnten, werden gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern: Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell