POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.06.2023

Emden - Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Am Vormittag des 06.06.2023 erschien ein 27-jähriger Emder bei der Polizeidienststelle in Emden und gab dort zu Protokoll, dass er am 18.05.2023 auf dem Nachhauseweg von der Innenstadt kommend im Bereich der Örtlichkeit "Schwanenteich" auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihm unbekannten Personen gestoßen sei. Die genaue Uhrzeit zu dem Geschehen ist zwar nicht mehr genau nachvollziehbar, aber mutmaßlich kommen die späteren Abendstunden des Himmelfahrtstages in Betracht. Zu diesem Zeitpunkt kam es ebenfalls zu weiteren Vorfällen im Bereich des Schwanenteichs. Im Rahmen eines Schlichtungsversuches seinerseits geriet er in die körperliche Auseinandersetzung und erlitt dabei eine blutende Verletzung an der linken Kopfseite. Es soll sich bei den Aggressoren um eine Gruppe Jugendliche gehandelt haben, zu denen jedoch keine weitere Beschreibung abgegeben werden kann. Die Polizei in Emden hat zu der nun bekanntgewordenen Sachlage ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen machen können, sich mit der Emder Dienststelle in Verbindung zu setzen.

