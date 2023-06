Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.06.2023 - Umzug der Polizeistation Ostrhauderfehn

PI Leer/Emden (ots)

++Umzug der Polizeistation Ostrhauderfehn++

Seit Mitte April ist die Polizeistation Ostrhauderfehn in der Hauptstraße 119 zu finden. Nach dem Umbau der ehemaligen Post begrüßt Polizeioberkommissarin Andrea Meiners Bürgerinnen und Bürger nun in der neuen Polizeistation beim Rathaus der Gemeinde Ostrhauderfehn. Am 07.06.2023 wurde die Dienststelle offiziell durch den Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden, Polizeidirektor Thomas Memering, die Leiterin des Einsatz- und Streifendienstes, Polizeioberrätin Frida Sander, die Leiterin der Polizeistation Rhauderfehn, Polizeihauptkommissarin Melanie Gornitzka, und die Vertreterin des Bürgermeisters der Gemeinde Ostrhauderfehn, Lydia de Boer, eingeweiht. Die Zufahrt zur neuen Dienststelle erfolgt über die Straße "Am Rathaus", eine neue Beschilderung wird in Kürze erfolgen. Thomas Memering dankte Lydia de Boer für die seit Jahren bestehende, vertrauensvolle und erstklassige Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Ostrhauderfehn und der Polizeiinspektion Leer/Emden. Andrea Meiners ist nicht nur persönlich und telefonisch in der Dienststelle, sondern auch auf Facebook unter "POKin Andrea Meiners/Polizei Ostrhauderfehn" für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell