Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Beschuldigter nach versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung in Haft++

Moormerland - Beschuldigter nach versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung in Haft

Am 05.06.2023 kam es um 10:24 Uhr an einer Tankstelle an der Dr.-Warsing-Straße zu einer versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung. Ein 26-jähriger Mann mit Wohnsitz in Moormerland begab sich in den Verkaufsraum der Tankstelle und gab vor, Getränke einkaufen zu wollen. Als sich nur noch wenige Kunden im Verkaufsraum befanden, forderte der 26-jährige von dem 36-jährigen Angestellten die Freischaltung einer sogenannten Bezahlkarte. Als dem 26-jährigen die Prozedur zu lange dauerte, zog dieser ein Messer heraus und bedrohte den Mitarbeiter damit. Nun verlangte der Beschuldigte zudem noch die Herausgabe von Bargeld. Ein 72-jähriger Mann, der sich als Kunde ebenfalls im Verkaufsraum aufhielt, bemerkte lediglich die Ungeduld des 26-jährigen. Als er beruhigend auf ihn einsprach, richtete der Beschuldigte seine Drohung gegen 72-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Hesel, welche er ebenfalls mit dem in der Hand befindlichen Messer unterstrich. Als der 36-jährige Mitarbeiter der Tankstelle die Bedrohungssituation auflösen wollte, stach der Beschuldigte dem 72-jährigen Mann in den rechten Oberschenkel und flüchtete aus der Tankstelle. Den umgehend alarmierten Einsatzkräften der Polizeiinspektion Leer/Emden gelang nach kurzer Fahndung die vorläufige Festnahme des Beschuldigte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde gegen den Beschuldigten noch am selben Tag ein Haftbefehl erlassen. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Das 72-jährige Opfer erlitt eine schwere Stichverletzung am Bein und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 36-jährige Mitarbeiter der Tankstelle blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Leer/Emden

Pressestelle 0491- 97690-114

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell