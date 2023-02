Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Tankstellenräuber war mit Axt bewaffnet - Polizei sucht Zeugen nach nächtlichem Überfall

Bissendorf (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Straße "Zum Eistruper Feld" zu einem Raub auf eine Tankstelle. Gegen 1.50 Uhr betrat eine maskierte, männliche Person den Verkaufsraum der Tankstelle, die sich in unmittelbarer Nähe eines Kreisverkehrs befindet. Unter Vorhalt einer Axt bedrohte der Unbekannte die anwesende Mitarbeiterin und forderte die Herausgabe von Zigaretten und Bargeld. Die 49-jährige Angestellte kam der Forderung des Räubers nach und legte eine vierstellige Summe in eine Tüte, die der Kriminelle offenbar zum Tatort mitbrachte. Anschließend nahm der Täter aus der Auslage diverse Zigarettenschachteln an sich. Mit seiner Beute verließ der Räuber schließlich die Tankstelle und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb glücklicherweise unverletzt, sie verständigte sofort den Notruf. Schnell eilten zahlreiche Beamten zum Tatort und leiteten eine großangelegte Suche nach dem Flüchtigen ein. Auch nach umfangreicher Fahndung konnte der Räuber nicht mehr angetroffen werden. Bislang ist unbekannt, ob der Täter zu Fuß, mit einem Fahrrad oder einem Kraftfahrzeug vom Tatort flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Zur Beschreibung des Täters:

- männlich - ca. 28 bis 35 Jahre alt - ca. 180 cm groß, - schlank, - dunkelhäutig, - bekleidet mit einer Bundeswehrhose, dunklem Kapuzenshirt, Maskierung im Gesicht.

Hinweise erbittet die Polizei in Melle unter 05422/92260

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell